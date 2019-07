Mais um ano passou e mais uma vez a família Amorim volta a ser capa pela imensidão do seu império financeiro. Com uma fortuna avaliada em 4.173 milhões de euros, Maria Fernanda Amorim e a família surgem a liderar a tabela da Forbes dos mais ricos de Portugal, com ativos como a Galp Energia e a Corticeira Amorim. No top dos dez mais ricos estão ainda vários Soares dos Santos e Dionísio Pestana.

A lista da Forbes contempla os 50 mais ricos do país, mas só serão todos conhecidos esta quarta-feira. Ao todo, esta meia centena de pessoas representa uma fortuna de 24 mil milhões de euros, o equivalente a 12% do PIB. “Tal como sucede na economia, também entre os mais abastados a distribuição da riqueza está longe de ser equitativa”, escreve a revista, sublinhando que “o mesmo acontece no campo do género, com a lista a conter 36 homens e apenas 18 mulheres”.

1.º Maria Fernanda Amorim & família

Aos 84 anos, Maria Fernanda Amorim, juntamente com a família, encabeça a lista dos mais ricos do país, de acordo com a revista Forbes. A esposa do falecido empresário Américo Amorim, fundador da Corticeira Amorim, e mãe de Paula Amorim, detém uma fortuna avaliada em 4.173 milhões de euros, um património que conta como principais ativos a Galp Energia e a Corticeira Amorim, ambas cotadas em bolsa. Já no ano passado a família tinha ocupado esta posição, embora a fortuna estivesse avaliada em 4.502 milhões de euros.

2.º Alexandre Soares dos Santos e família

A ocupar a segunda posição, a mesma do ano passado, está o patrão da Jerónimo Martins. Alexandre Soares dos Santos e a família contam com uma fortuna avaliada em 3.554 milhões de euros, um número que aumentou ligeiramente face ao ano passado. No património estão os supermercados Pingo Doce em Portugal e Biedronka na Polónia e a Walk’in Clinics.

3.º Vítor da Silva Ribeiro & família

Com uma fortuna de 1.192 milhões de euros estão Vítor da Silva Ribeiro e a família, cujos principais ativos são o Banco Invest, a Mundicenter e Alves Ribeiro Construção. Tudo isto lhes valeu a terceira posição no pódios dos mais ricos, da Forbes. Face ao ano passado, o império financeiro perdeu cerca de 200 milhões de euros.

4.º José Neves

A entrada em bolsa da Farfetch valeu a José Neves um salto da nona para a quarta posição na tabela dos mais ricos do país. Aos 45 anos, o fundador do primeiro unicórnio português tem uma fortuna avaliada em 1.010 milhões de euros, um valor que compara com os 689 milhões do ano passado.

5.º Dionísio Pestana

Num ano de aberturas para o Grupo Pestana, Dionísio Pestana entra diretamente para o top dos dez mais ricos do país. O presidente da cadeia hoteleira tem uma fortuna avaliada em 681 milhões de euros.

6.º Maria Isabel Martins dos Santos

Com uma fortuna avaliada em 574 milhões de euros, Maria Isabel dos Santos ocupa a sexta posição na tabela dos mais ricos. Detém, desde 1990, cerca de 10% da sociedade Francisco Manuel dos Santos, principal acionista da Jerónimo Martins.

7.º Fernando Figueiredo dos Santos

Primo de Soares dos Santos, Fernando Figueiredo dos Santos tem uma fortuna avaliada em 529 milhões de euros, o que lhe vale a sétima posição neste ranking. No património está a Jerónimo Martins, empresa da qual é acionista.

8.º Luís Amaral

Na área do retalho aparece Luís Amaral, dono do Eurocash, com uma fortuna de 527 milhões de euros. O empresário conta ainda com a Stock Spirits no seu património, o que lhe vale a oitava posição neste top.

9.º Luís Vicente

Com um salto do oitavo para o nono lugar, aparece Luís Vicente, dono do Grupo Luís Vicente e da Refriango. Com uma fortuna avaliada em 525 milhões de euros, Luís Vicente viu o império financeiro cair cerca de 300 milhões de euros em apenas um ano.

10.º Luís Portela e família

Os fundadores da Bial entraram este ano para o top dez dos mais ricos do país, com Luís Portela a ter uma fortuna avaliada em 502 milhões de euros.

