O sucesso alcançado pelo videojogo Fortnite deu ao fundador da Epic Games uma fortuna de 7.000 milhões de dólares durante o ano de 2018, catapultando automaticamente Tim Sweeney para a primeira metade da lista dos 500 maiores multimilionários mundiais realizada pela Bloomberg.

Sweeney criou o estúdio de videojogos Epic Games em 1991, a partir da cave da casa dos pais, nos Estados Unidos. A empresa ganhou fama mundial depois do lançamento do título Fortnite em julho de 2017. Durante 2018, a popularidade do Fortnite disparou para níveis estratosféricos, levando a empresa a fechar o ano com lucros de 3.000 milhões de dólares, avança a Quartz.

O Fortnite é um jogo gratuito, mas a Epic Games gera receitas com as compras que os jogadores podem fazer dentro do videojogo. Entre os artigos estão novas aparências e estilos de dança para as personagens. Em média, o jogo fez entrar 2,5 milhões de dólares por dia na conta bancária da empresa.

Face a estes números, Sweeney fechou o ano com uma fortuna avaliada em 7.000 milhões de dólares, ocupando a posição 194 na lista dos 500 maiores multimilionários do mundo, da autoria da Bloomberg. A avaliação é apenas potencial, uma vez que parte do princípio que Sweeney vendeu todas as ações que detinha na empresa durante a ronda de capital realizada em outubro.