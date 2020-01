As apostas feitas no futebol português movimentaram cerca de 13,5 mil milhões de euros em 2019, com os asiáticos a liderarem a maior parte do investimento feito. De acordo com os dados da Sportradar, a I Liga foi a competição preferida dos apostadores, enquanto a Liga Revelação de sub-23 despertou mais interesse do que nas épocas anteriores.

Em todo o mundo, o mercado de apostas desportivas online movimenta cerca de 1,69 biliões de euros anuais, estima a Sportradar, uma empresa que monitoriza as apostas online, citada pelo Público (acesso pago). Contudo, este número pode facilmente ascender aos 2,7 biliões de euros devido ao jogo ilegal, de acordo com uma conferência promovida pela ONU e pelo Centro Internacional de Segurança no Desporto (ICSS) em abril de 2015.

Em Portugal, foram apostados 13,5 mil milhões de euros, com a I Liga a captar a maior fatia: 8,5 mil milhões de euros. Atrás aparece a II Liga (2,9 mil milhões de euros), a Taça de Portugal (1,1 mil milhões de euros), a Liga Revelação de sub-23 (800 milhões de euros) e o Campeonato de Portugal (dois milhões de euros).

A maior parte (78,5%) do investimento total feito no futebol português saiu dos bolsos dos apostadores orientais: 6,8 mil milhões de euros na época passada, uma média de 22 milhões de euros por partida.

Mas o interesse oriental também se alastrou aos jogos da II Liga (2,3 mil milhões de euros), à Taça de Portugal (910 milhões de euros), à Liga Revelação de sub-23 (507 milhões de euros) e ao Campeonato de Portugal (74 milhões).