Na primeira sessão de 2020, Wall Street está em terreno positivo. Depois de Donald Trump ter anunciado que o acordo comercial entre Pequim e Washington será assinado a 15 de janeiro e da China ter avançado com novos estímulos económicos, os investidores estão animados.

O índice de referência, o S&P 500, está a valorizar 0,49% para 3.246,52 pontos. Igual tendência está a ser verificada pelo tecnológico Nasdaq — que sobe 0,74% para 9.038,74 pontos — e pelo industrial Dow Jones — que cresce 0,4% para 28.653,21 pontos.

Na terça-feira, Donald Trump anunciou, no Twitter, que os Estados Unidos irão assinar a 15 de janeiro a Fase 1 do acordo comercial com a China. Depois de concretizado este passo do processo negocial, o presidente norte-americano deverá deslocar-se à capital sínica para discutir a Fase 2.

Além disso, o Banco Popular da China avançou que vai reduzir em 50 pontos bases os rácios de capital que são exigidos aos bancos para aumentar a liquidez da economia, a partir de segunda-feira, começando o ano de 2020 com mais estímulos. Este é um sinal de que se continuará a aliviar as condições de financiamento das empresas e particulares, no próximo ano, o que está a animar os investidores.