5 coisas que vão marcar o dia

O Banco de Portugal atualiza dados sobre a concessão de crédito a particulares no mês de novembro. No Parlamento, o sindicato dos trabalhadores dos registos e do notariado vai ser ouvido pelo PCP. Os comunistas têm outra ação no Porto: vão entregar um abaixo-assinado com mais de 4.000 assinaturas, para a aplicação dos descontos no passe único. No PSD, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro continuam em campanha para a liderança do partido. Lá por fora, o PSOE vota o acordo com a ERC.

Como evoluiu o crédito à habitação?

O Banco de Portugal atualiza dois indicadores financeiros. Um sobre a estabilidade financeira, onde apresenta um quadro com várias informações sobre o sistema bancário nacional relativa ao terceiro trimestre. O outro indicador que será atualizado diz respeito aos empréstimos a particulares no mês de novembro. No mês anterior, o crédito concedido às famílias para compra de casa tinha ascendido a quase 1.000 milhões de euros.

Notários recebidos no Parlamento

Em clima de contestação devido à falta de condições de trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado vai ao Parlamento ao início da tarde, pelas 14h30, onde será ouvido numa audiência marcada pelo grupo parlamentar do PCP. Os trabalhadores dos registos marcaram uma greve nos últimos dias do ano e prometeram novos protestos contra as desigualdades salariais no setor, entre outros pontos.

Abaixo assinado para acelerar descontos no passe único no Porto

No Porto, o PCP entrega na sexta-feira um abaixo-assinado, com cerca de 4.000 assinaturas, no Conselho Metropolitano do Porto, exigindo a entrada em vigor de todos os descontos previsto no âmbito do passe único, nomeadamente o passe família. A entrega decorrerá pelas 11h30 nas instalações da Área Metropolitana do Porto, na Avenida dos Aliados.

Pinto Luz e Montenegro à procura de apoios

Prosseguem as campanhas de Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro rumo à liderança do PSD. O primeiro tem um encontro marcado com militantes na sede de Concelhia de Macedo de Cavaleiros, em Bragança, pelas 21h00. O segundo estará na Guarda para uma iniciativa junto dos sociais-democratas daquela região marcada para o auditório do Paço da Cultura, às 21h30. O congresso do PSD está marcado para o fim de semana de 7 a 9 de fevereiro.

PSOE reunido para ratificar acordo com independentistas

A comissão executivo federal do PSOE reúne-se sexta-feira para ratificar acordo com os independentistas da ERC e apoiar o presidente em exercício, Pedro Sánchez.