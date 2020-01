O Governo aprovou a atribuição de incentivos à Bosch e à Bial que, em conjunto, preveem investir 74 milhões de euros e contratar cerca de 50 trabalhadores. A aprovação da minutos dos contratos de investimento foram publicadas esta segunda-feira em Diário da República.

Os investimentos em causa não são novos, mas só agora são aprovadas as minutas dos contratos. O Governo deu luz verde aos apoios ao investimento de 26,3 milhões de euros que a Bosch vai fazer no projeto “Factory Of The Future“, para tentar desenvolver “soluções de industrialização, produção e controlo de qualidade de novos sistemas, produtos e componentes para a indústria automóvel”, lê-se na portaria.

Com este projeto, que será feito em parceria com a Universidade do Minho, a Bosch compromete-se a contratar 31 novos quadros com qualificação superior ao nível VI, enquanto a instituição acolherá 69 bolseiros de investigação e sete novos quadros, com qualificação igual ou superior ao nível VII.

Já do lado da Bial, o investimento é superior e ascende a cerca de 48 milhões de euros. Neste caso, a empresa vai realizar “estudos clínicos e não-clínicos para identificação do potencial terapêutico de novos compostos nas áreas dos sistemas nervoso central e cardiovascular, de forma a determinar os seus efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos e clínicos e a avaliar o seu perfil de segurança e de eficácia”, refere a portaria.

O objetivo deste projeto, denominado “Cardiomet&SNC”, é “introduzir medicamentos inovadores no mercado mundial”. E, tal como acontece com a Bosch, também a Bial vai fazer contratações: serão recrutados 12 novos trabalhadores com nível de qualificação igual ou superior a VI, bem como serão afetos à investigação um total de 57 postos de trabalho da Bial e o aumento, nos próximos anos, do quadro de técnicos altamente qualificados da empresa afetos à I&D de novos medicamentos.

Em troca por estes investimentos, o Governo atribuirá incentivos fiscais, que não são especificados nas portarias mas que, normalmente, são atribuídos em sede de IRC e de Imposto de Selo. Nos diplomas, lê-se que cada um deste projetos beneficia de apoios europeus no âmbito do Compete 2020 e “reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos para os grandes projetos de investimento”.