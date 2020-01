A bolsa nacional arrancou a semana em queda, acompanhando o cenário que se vive no resto da Europa. Em Lisboa, onde a maioria das cotadas está a desvalorizar, o destaque são as ações do BCP, que caem mais de 2,6%. A impedir uma descida mais acentuada do índice está a Galp.

O PSI-20 está a perder 0,6% para 5.210,85 pontos, depois de uma última sessão em queda. De entre as 18 cotadas nacionais, apenas uma está no verde e outra mantém-se inalterada. Lisboa acompanha, assim, a maré vermelha que se vive na Europa, com a ameaça de um novo conflito no Médio Oriente a pairar sobre os mercados.

Nas quedas, o destaque são as ações do BCP que desvalorizam 2,64% para 0,1993 euros, representando a maior descida desta sessão. Nos pesos pesados, a Jerónimo Martins cai 1,26% para 14,55 euros, enquanto a EDP recua 0,52% para 3,837 euros. Ainda no setor energético, a EDP Renováveis desvaloriza 0,39% para 10,22 euros.

A impedir uma queda mais acentuada do PSI-20 estão os títulos da Galp Energia, que somam 1,56% para 15,58 euros, tocando máximos de outubro de 2018. Este desempenho da petrolífera acontece numa altura em que o preço do barril de petróleo está a valorizar nos mercados internacionais. O Brent cresce 1,92% para 69,90 dólares, enquanto o WTI valoriza 1,59% para 64,05 dólares.

O ano arrancou com a notícia de que Donald Trump deu ordens para matar Qassem Soleimani, um dos principais generais do Irão, o que levou este país a prometer vingar-se. Mas o Presidente norte-americano não se deixou ficar e já avisou que se o Irão “fizer alguma coisa”, vai sofrer “represálias”.

