Os festejos do novo ano ainda se fazem sentir, agora na bolsa. Após um ganho de 10% em 2019, o índice principal PSI-20 segue a ganhar 0,80% para 5.256,22 pontos, com nove das 18 cotadas a subirem mais de 1%. A estrela é mesmo o BCP — uma das cotadas penalizadas no ano passado — que dispara 4% para máximos de novembro.

O banco liderado por Miguel Maya é o título que mais sobe no PSI-20, tendo já chegado a negociar nos 21,35 cêntimos por ação na primeira sessão do ano, depois de ter desvalorizado 11,63% em 2019. Apesar dos lucros, o ano passado foi de dificuldades para o BCP devido aos juros em mínimos históricos do Banco Central Europeu e a multa da Autoridade da Concorrência.

Além do BCP, também as empresas do setor do papel e pasta de papel — que fecharam 2019 na linha de água — seguem em alta. A Altri avança 1,76%, enquanto a Navigator sobe 1,62% e a Semapa 1,02%. No retalho, a Jerónimo Martins (que foi a estrela do índice em 2019) soma 1,02% e a Sonae 0,93%.

A exceção em Lisboa é o setor da energia. A EDP Renováveis perde 0,76% (para 10,42 euros por ação), enquanto a EDP cede 0,31% (para 3,85 euros) e a Galp Energia segue inalterada nos 14,90 euros por ação.

PSI-20 segue em alta na primeira sessão do ano

O sentimento positivo no PSI-20 reflete a tendência internacional. “Entrámos com o pé direito no novo ano, após um 2019 altamente satisfatório tanto para as bolsas (Stoxx 600 +23,2%, S&P 500 +28,9%, Nasdaq 100 +38,0%, Nikkei 225 +18,2%) como para as obrigações (+8,9% EUA e +7,5% Europa)”, referem os analistas do Bankinter.

Apontam para o anúncio de que o banco central chinês cortou em 50 pontos base o coeficiente de reserva dos bancos, o que irá libertar 115 mil milhões de dólares para novos créditos à economia. Além disso, as praças asiáticas também receberam com entusiasmo as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a assinatura do acordo comercial com a China está prevista para 15 de janeiro.

Na Zona Euro é “um dia com poucas referências macroeconómicas”, onde o PMI Industrial final não traz surpresas. Neste cenário, o Stoxx 600 ganha 1%, enquanto o alemão DAX soma 0,75%, o francês CAC 40 avança 1,2% e o espanhol IBEX 35 sobe 1,5%. Também os futuros em Wall Street sinalizam o sentimento positivo.

“As bolsas continuarão a ser o ativo mais atrativo, impulsionadas por uns resultados empresariais decentes e por menores incertezas (guerra comercial, Brexit…), num ano altamente condicionado pelas eleições norte-americanas (a 3 novembro)”, acrescenta o Bankinter.