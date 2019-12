O verde dominou os mercados acionistas em 2019, ano que fecha com uma valorização de 10,2% para o índice português PSI-20. Foi um ano melhor que 2018 (quando a bolsa tinha caído 12%), mas ficou aquém do ano anterior. O PSI-20 foi também um dos europeus que menos somou em 2019.

Apesar de ter fechado a última sessão do ano no vermelho (com uma perda de 0,43% para 5.214,14 pontos), o acumulado do ano foi positivo para o índice. A estabilidade política e equilíbrio orçamental no país uniram-se a uma conjuntura internacional favorável (nomeadamente com a diminuição dos receios com guerra comercial ou Brexit) para impulsionar as ações.

“O ano de 2019 foi um ano de recuperação para os mercados de ações, o PSI-20 não foi exceção, registando uma valorização em torno de 10%, eliminando as perdas de 2018, mas ficando ainda aquém dos valores de final de 2017″, explica Carlos Almeida, diretor de investimentos do Best, ao ECO.

“No entanto, atendendo à natureza e especificidades do mercado nacional, é importante considerarmos a componente dos dividendos: se levarmos em linha de conta o reinvestimento dos dividendos, a valorização de 2019 é superior a 15%“, refere.

PSI-20 fecha próximo dos níveis de 2017

Jerónimo Martins foi a estrela

A liderar os ganhos esteve a Jerónimo Martins, que valorizou 41,83% em 2019. No total, seis cotadas tiveram valorizações acima do índice: a EDP Renováveis, a Corticeira Amorim, a EDP, a Mota-Engil e Sonae e a REN. Em sentido contrário, a Pharol foi a cotada que mais caiu este ano, seguida da F. Ramada e do BCP.

Penalizadas por estas cotadas, “a performance do índice de referência do mercado de ações português ficou aquém dos seus pares europeus: o caso do Stoxx 50 — não considerando o efeito de dividendos — termina com um ganho de 25%, um valor superior a 15 pontos percentuais quando comparado com o índice nacional”, lembrou ainda Carlos Almeida, do Best.

O índice pan-europeu Stoxx 600 ganhou 23%, na maior subida anual desde 2009, com as blue chips a dispararem mesmo para o valor mais elevado desde 1999. Já o francês CAC 40 subiu 26% também para máximos de duas décadas. O espanhol IBEX 35 somou 12% (o maior ganho desde 2013) e o britânico FTSE 100 ganhou igualmente 12% (mas neste caso é a maior subida desde 2016).

