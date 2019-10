O regulador polaco UOKiK anunciou esta sexta-feira que vai investigar a forma como preços na Biedronka, a cadeia de retalho polaca da Jerónimo Martins JMT 0,03% , são apresentados aos clientes. A multa pode ascender a 10% do volume de negócios da empresa.

“As alegações referem-se à visibilidade de preços mais baixos ao lado do produto, seguido pela cobrança de um preço mais elevado no balcão em lojas da cadeia Biedronka”, referiu a autoridade da concorrência do país, citada pela agência Reuters.

Na prática, o UOKik alega que os clientes pagam mais pelo produto na caixa registadora do que o preço que é exibido nas estantes, irregularidades que foram detetadas após ter recebido queixas dos consumidores e após inspeções das autoridades. “Pode ser uma prática injusta de mercado”, referiu Marek Niechciuk, presidente do UOKiK.

O regulador da concorrência disse ainda que a empresa pode ser alvo de uma coima de até 10% do volume de negócios. Em 2018, a Biedronka faturou 11,7 mil milhões de euros, representando 67% do total das vendas da Jerónimo Martins.

Contactada, a Biedronka não esteve disponível para responder imediatamente a um pedido de comentário.

Ainda recentemente a mesma autoridade anunciou que estava a investigar a retalhista por por suspeitas de práticas comerciais desleais, explicando que a empresa arrisca-se a uma multa equivalente a 3% da faturação.

As ações da Jerónimo Martins estão a cair 0,26% em Lisboa, negociando nos 15,14 euros. O PSI-20 recua 0,28% para 4.999,85 pontos.