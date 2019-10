A sociedade Miranda & Associados reforçou as áreas de imobiliário e turismo e ainda a sua presença em Cabo Verde. No território africano serão integrados um grupo de advogados, liderados por Luís Borges Rodrigues, sócio da sociedade, que irá assumir a coordenação do grupo de jurisdição de Cabo Verde e da área de prática de imobiliário.

“É com muito entusiasmo que recebemos o Luís Borges Rodrigues e a sua equipa de excelentes advogados no nosso escritório em Lisboa e acolhemos o Tiago Costa, a Vânia Cunha e demais colegas de Cabo Verde na Miranda Alliance”, refere Diogo Xavier da Cunha, presidente do conselho de administração da sociedade.

Para além do mais recente sócio da Miranda, passa a integrar o escritório de Lisboa seis novos advogados. Pedro Rodrigues, associado sénior, Catarina Campelo e Sara Pires Correia, associadas, Sara Carpinteiro e Roberta Almeida, associadas júnior, e Sérgio Fagundes Conceição, advogado estagiário, são os novos reforços.

“Esta equipa tem-se distinguido no apoio a empresas envolvidas no setor do turismo, designadamente operadores turísticos e hotéis, tanto em Portugal como em Cabo Verde. Com estes reforços, a equipa de imobiliário e turismo, que de ora em diante será coordenada pela sócia Rita Lufinha Borges e pelo novo sócio Luís Borges Rodrigues, passa a contar com mais de 12 advogados”, nota a sociedade.

No âmbito desta integração, a Miranda Alliance passa também a contar com um novo parceiro em Cabo Verde, a sociedade Costa, Cunha & Associados, liderada pelo advogado luso-cabo-verdiano Tiago Costa. A Miranda Alliance alarga a sua presença em Cabo Verde a quatro ilhas, continuando a integrar o escritório CV Lexis, liderado pelo advogado e docente cabo-verdiano António Gonçalves, com quem mantém parceria há 12 anos.

“As sinergias com o projeto da Miranda e da Miranda Alliance em Portugal e em Cabo Verde são tão evidentes, ao ponto de já estarmos a testemunhar resultados imediatos desta integração apesar de tão recente“, nota o presidente do conselho de administração. Com os mais recentes reforços, a sociedade reforça a prática no setor do imobiliário e turismo e consolida a “cobertura da Miranda Alliance em Cabo Verde, com presença efetiva em 4 ilhas (Santiago (Praia), Sal, Boavista e São Vicente)”.

Por sua vez, Luís Borges Rodrigues destaca que “fazer parte de uma firma com a presença internacional da Miranda e integrar o seu núcleo de sócios é um privilégio”.