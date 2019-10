A economia chinesa cresceu, no terceiro trimestre do ano, ao ritmo mais lento dos últimos 26 anos, afetada pela guerra comercial com Washington e pela queda do consumo doméstico, revela o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 6%, um número ainda menor do que os 6,2% registados no trimestre anterior. Nos três primeiros trimestres do ano, o PIB da segunda maior economia mundial também tinha crescido 6,2%. Este abrandamento acaba por ter reflexos também na economia mundial e salienta os desafios que o Presidente Xi Jinping tem pela frente

O comércio chinês tem sofrido com o aumento das tarifas dos Estados Unidos. No entanto, o maior impacto sobre o crescimento parece vir de dentro, com a queda da produção industrial e das despesas dos consumidores.

Este desempenho é inferior às expectativas dos economistas e demonstra que a economia chinesa está a crescer a um ritmo comparável ao final dos anos 80. Contudo, o tamanho total da economia é agora muito maior, em diversos níveis, e por isso não pode continuar a crescer a um ritmo superior a dois dígitos.

“Penso que os 6% são um teste de stress ao mercado”, diz Zhou Hao, economista do Commerzbank. “Por outro lado, a China parece estar disponível para aceitar um crescimento um pouco mais baixo e está a enviar um sinal que os 6% não são uma margem inferior intocável”, acrescentou o economista citado pelo Financial Times.

O mercado está também cada vez mais preocupado com o abrandamento e com a relutância das autoridades em usar medidas de estímulo mais fortes. Estes dados surgem depois de o FMI ter alertado que o crescimento mundial vai abrandar para o ritmo mais baixo desde a crise financeira internacional. De acordo com as previsões do Fundo a economia mundial vai crescer 3% em 2019, ou seja uma revisão em baixa de 0,3 pontos percentuais face à previsão seis meses antes.