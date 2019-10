Carmona Rodrigues, ex-presidente da Câmara de Lisboa, e especialista em aeroportos vão apresentar na próxima semana uma solução para um novo hub em Lisboa com base em Alverca e a funcionar como complemento do aeroporto da Portela.

Segundo o Jornal Económico (acesso pago), este projeto — que se apresenta como alternativa à transformação da Base Aérea do Montijo em aeroporto civil — será apresentado no dia 23 de outubro, na Fundação Cidade de Lisboa, no Campo Grande.

A proposta deste grupo de especialistas, que inclui, além de Carmona Rodrigues, um ex-presidente da APA e José Furtado, especialista português no setor, prevê que novo aeroporto em Alverca seja capaz de gerir 75 milhões de passageiros, enquanto Portela seria transformada em aeroporto secundário para viagens de médio curso.

Para já a solução em cima da mesa para aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa passa pelo Montijo. De resto, a ANA e o Estado assinaram a 8 de janeiro um acordo para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo no novo aeroporto de Lisboa, num investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028. Mas o processo está a merecer contestação devido ao impacto ambiental na região.