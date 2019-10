Hoje nas notícias: Montepio, seguros e lítio

O acordo entre o Reino Unido e a Comissão Europeia sobre o Brexit domina as capas dos jornais, mas há mais. Pedro Alves é o nome escolhido para liderar o Banco Montepio, pondo fim ao impasse para a liderança da instituição. O Fundo de Garantia Automóvel tem um saldo milionário, que várias associações exigem que seja aplicado no combate à sinistralidade. O secretário de Estado João Galamba aprovou a concessão de exploração de lítio a uma empresa com 50 mil euros de capital. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Pedro Alves escolhido para CEO do Banco Montepio

Está resolvido o impasse na liderança do Banco Montepio. Pedro Alves, atual presidente do Montepio Crédito, foi o nome escolhido para presidente da comissão executivo do banco da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). Até agora, era Dulce Mota quem exercia as funções de CEO por inerência do cargo de vice-presidente que ocupa.

Fundo de seguros desperdiça milhões pagos por condutores

Milhões de euros pagos pelos condutores estão a ser desperdiçados pelo Fundo de Garantia Automóvel, criado para indemnizar vítimas de acidentes causados por desconhecidos ou pessoas sem seguro, que tem uma política de prémios obrigatórios. Estes prémios alimentam o saldo, atualmente de 370 milhões de euros, que não tem sido usado pela garantia automóvel. Perante a situação, as associações do setor exigem que o dinheiro seja investido no combate à sinistralidade.

Galamba aprova concessão de exploração de lítio a empresa com 50 mil euros de capital

A concessão de exploração de lítio em Sepeda, no concelho de Montalegre, a uma empresa com um capital social de 50 mil euros, a Lusorecursos Portugal Lithium, foi aprovada pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba. Este valor é inferior ao milhão de euros que foi comunicado à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) em novembro de 2018. A exploração poderá gerar uma receita de 380 milhões de euros, em 20 anos.

Vendem-se cada vez mais imóveis por construir

A compra de imóveis ainda por construir ou até por desenhar voltou a ganhar espaço no mercado, depois de uma quebra durante a crise. “A melhoria do risco de Portugal a partir de 2015 e os níveis significativos de liquidez que os investidores registam hoje trouxeram este modelo de novo para a agenda”, aponta Paulo Sarmento, diretor de investimento da Cushman & Wakefield, ao Jornal Negócios.

Regulador da água e resíduos alvo de auditoria da Inspeção do Ambiente

A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) vai ser alvo de uma auditoria da Inspeção-Geral do Ambiente, que vai analisar todos os contratos de prestação de serviços efetuados entre 2017 e 2018. Na base desta investigação aos contratos da entidade está uma denúncia enviada em dezembro de 2018 pela Empresa Geral de Fomento, que se dedica ao tratamento e valorização de resíduos em Portugal, e que tem estado no centro de uma guerra entre a ERSAR e o Ministério do Ambiente.

