Pedro Alves escolhido para CEO do Banco Montepio

Está resolvido o impasse na liderança do Banco Montepio. Pedro Alves, atual presidente do Montepio Crédito, foi o nome escolhido para presidente da comissão executivo do banco da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). Até agora, era Dulce Mota quem exercia as funções de CEO por inerência do cargo de vice-presidente que ocupa.

A informação é adiantada esta sexta-feira pelo Jornal Económico (acesso pago). O nome de Pedro Alves já foi inclusivamente enviado para o Banco de Portugal, que terá agora a palavra final sobre se cumpre os requisitos de idoneidade exigidos para este tipo de cargos.

Desde fevereiro que Dulce Mota tinha passado para a liderança do banco, um cargo exercido de forma interina para resolver o problema criado com o facto de Carlos Tavares ter deixado de poder acumular as funções de CEO e de chairman da instituição financeira. Nos últimos tempos, o supervisor financeiro pressionou o Banco Montepio para clarificar a liderança, com o banco a esclarecer que este dossiê ficaria concluído no final deste mês, depois de concluída a avaliação dos administradores.

Pedro Alves é presidente do Montepio Crédito, uma empresa do grupo Montepio que se dedica ao crédito especializado.

O Banco Montepio fechou a primeira metade do ano com lucros de 3,6 milhões de euros, menos 77% do que há um ano, um resultado que foi penalizado sobretudo pelo mau desempenho do Finibanco Angola, por maiores encargos com impostos e pela deterioração do negócio em Portugal.