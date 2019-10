Depois dos ganhos desta quinta-feira, com origem no acordo entre União Europeia e Reino Unido para o Brexit ordenado, as bolsas europeias arrancam a sessão em baixa. Os investidores estão na expectativa do que se vai passar de agora em diante. O acordo vai a votação no Parlamento britânico este sábado e as perspetivas são, no mínimo, incertas.

O PSI-20, o principal índice português, recua 0,22% para 5.002,98 pontos. São dez as cotadas que estão a negociar abaixo da linha de água, com destaque para BCP e Jerónimo Martins, que cedem 0,96% e 0,69%, respetivamente. O pior desempenho pertence aos CTT, cujas ações deslizam 1,12% para 2,30 euros.

Lisboa acompanha o sentimento negativo lá fora. O Stoxx 600, o índice de referência europeu, abriu a cair 0,07%. Também se verificam perdas nas principais praças de Frankfurt, Paris e Madrid, embora as quedas sejam ligeiras.

Os investidores aguardam com expectativa o resultado da votação em Londres do acordo alcançado esta quinta-feira para a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. O Parlamento britânico vota amanhã esse entendimento. Como pano de fundo, o facto de Theresa May, antiga primeira-ministra, ter levado no passado três acordos que foram chumbados pelos deputados deixa tudo incerto.

“Apesar da reação positiva dada ontem pelos mercados financeiros ao acordo celebrado entre o Reino Unido e a UE, no horizonte ainda subsistem alguns riscos”, começam por dizer os analistas do BPI no Diário de Bolsa.

“O mais evidente é o cenário em que o Parlamento Britânico reprova o acordo alcançado. O elemento chave na votação (que deverá realizar-se no sábado) é a posição do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte e dos seus dez deputados”, acrescentaram, lembrando que o DUP declarou esta quinta-feira por duas vezes que, nos moldes acordados com a União Europeia, não deverá votar favoravelmente.