Lisboa avança no novo ano. Depois de uma valorização de mais de 10% em 2019, a entrada em 2020 faz-se com ganhos, com o PSI-20 a seguir a tendência positiva da generalidade dos índices do Velho Continente. Setor da pasta e papel está a ajudar ao comportamento positivo numa sessão em que a liquidez continuará a ser reduzida dada a ausência de muitos investidores neste período de festas.

O PSI-20 ganha 0,41% para 5.235,98 pontos, com 15 das 18 cotadas em alta e apenas três em queda. Na Europa, o Stoxx 600 soma 0,3%, mas o destaque vai para as praças espanhola e francesa, registando ganhos de 0,8% e 0,6%, respetivamente. O DAX, da Alemanha, contraria a tendência ao registar uma desvalorização de 0,1%.

Navigator e Altri destacam-se nas subidas em Lisboa, registando ganhos perto de 1%, estando ambas a ser animadas pelo anúncio por parte de Donald Trump de que a Fase 1 do acordo comercial com a China vai ser assinado a 15 de janeiro na Casa Branca. As duas empresas do setor da pasta e papel exportam a quase totalidade da sua produção, sendo mais sensíveis à “guerra” entre EUA e China.

A Mota-Engil lidera as subidas, somando 1,28%, mas é o BCP que está a ser determinante para a dimensão da subida da bolsa nacional ao somar 0,94% para os 20,47 cêntimos por ação.

Nota positiva também para a Nos, bem como para a Jerónimo Martins, a estrela do PSI-20 em 2019. A Galp Energia ganha 0,67% para 15,00 euros, enquanto a EDP e a EDP Renováveis impedem uma subida mais expressiva da bolsa ao registarem quedas de 0,05% e 0,38%, respetivamente.