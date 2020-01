Ambos os valores transacionam no mercado ‘Contínuo’ da bolsa (BME). Mas, a Mapfre, que negoceia volumes diários mais significativos, representa uma capitalização (7,38 mil milhões de euros) que praticamente duplica o valor bolsista do grupo Catalana.

A ação da Mapfre encerrou a última sessão de 2019 a perder 1,38%, enquanto o papel da Catalana Occidente caiu 0,16%, encerrando o ano a valerem, respetivamente, 2,36 euros e 31,15 euros por cada ação. Os títulos da Mapfre evidenciaram uma subida a rondar os sete cêntimos no acumulado do ano, enquanto o papel da Catalana recuou 1,02 euros por título desde o início de 2019.

Já em 2020, seguindo a toada de fecho na última sessão do ano anterior, a Catalana encerrou a sessão de sexta-feira (03 de janeiro) a cair 1,41% para 31,4 euros/ação. Por seu lado, a Mapfre desvalorizou 0,7% face ao fecho anterior, para cotar nos 2,4 euros/título, acima do valor fixado no último dia do ano passado, mas a corrigir de ganhos esboçados no arranque deste novo ano.

Para além destas duas cotadas, foi noticiado recentemente que o Bankinter pretende cotar em bolsa a sua participada Línea Directa.

A aposta no mercado de capitais tem como objetivo separar o negócio de seguro direto da atividade puramente bancária e permitir também que as duas entidades possam, no futuro – com estruturas de capital e políticas de dividendos adequadas às suas necessidades -, adequar-se aos respetivos enquadramentos regulatórios de forma autónoma e independente.