Mapfre Seguros Gerais confirma administração

No conselho de administração da Mapfre Seguros Gerais em Portugal o presidente continuará a ser José Manuel Inchausti Pérez, tendo como vice-presidente Juan Fernández Palacios e como vogais Luis Anula Rodriguez, Andrés Jiménez Herradón, Antonio Núñez Tovar, António Luís de Azevedo Portela, Javier del Río Martín e Miguel Pedro Caetano Ramos.

A Mapfre está em Portugal desde 1986, ocupando no ano passado o 11º lugar do ranking de produção Não Vida com cerca de 96 milhões de euros de prémios emitidos, enquanto na companhia Mapfre Vida faturou 39,4 milhões de euros, o 18º lugar do ranking deste segmento.

Presente em todo o território nacional português, a Mapfre conta com 70 lojas, para além de ter estabelecida uma rede de mediadores. Com sede em Lisboa, emprega mais de 300 pessoas.

No entanto, a expressão mundial da Mapfre é significativa tendo negócio nos cinco continentes e sendo companhia de referência no mercado segurador espanhol. É a terceira seguradora na América Latina e um dos 15 maiores grupos europeus por volume de prémios. A MAPFRE tem mais de 36.000 empregados e 30 milhões de clientes em todo o mundo. Em 2017, o seu lucro líquido foi de 701 milhões de euros e as suas receitas alcançaram mais de 27.984 milhões de euros.