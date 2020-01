A Tesla negoceia em novos máximos de sempre, com os investidores a juntarem-se aos festejos de Elon Musk no lançamento de um novo modelo. A fabricante de carros elétricos é uma das vencedoras nas ações norte-americanas, numa sessão de perdas ligeiras para Wall Street.

A valorização de quase 2% dos títulos da Tesla deve-se ao lançamento do novo programa para o desenvolvimento do elétrico desportivo Model Y na nova fábrica de Xangai. A cotarem nos 461 dólares, as ações da empresa liderada por Musk bateram o recorde que tinha sido alcançado na sexta-feira.

Os ganhos são uma exceção em Wall Street, que — após uma curta correção — voltou a focar-se na tensão no Médio Oriente. O índice industrial Dow Jones cede 0,22% para 28.639,18 pontos, enquanto o S&P 500 recua 0,14% para 3.241,86 pontos e o tecnológico Nasdaq desliza 0,06% para 9.076,65 pontos.

As relações entre os dois países escalaram com o ataque aéreo norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani. A decisão tomada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou forte revolta do Irão, cujo líder supremo prometeu vingança.

“As pessoas estão nervosas com uma possível retaliação do Irão, mas como não aconteceu nada de imediato, deu alguma confiança às pessoas para regressarem ao mercado“, afirmou Robert Pavlik, chief investment strategist da SlateStone Wealth, em declarações à Reuters.

O Presidente dos Estados Unidos advertiu o Teerão que as forças militares norte-americanas identificaram 52 locais no Irão e que os atacarão “muito rapidamente e duramente” se a República Islâmica atacar pessoal ou alvos americanos. Por seu turno, o Irão decidiu abandonar o acordo nuclear com as principais economias ocidentais, incluindo os EUA.