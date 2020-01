Lisboa recupera das quedas. Navigator cai 3% em ex-dividendo

A bolsa de Lisboa parece estar a recuperar da tendência de queda observada nos últimos dias, enquanto a tensão entre os Estados Unidos e o Irão começa a dar sinais de estabilização. A maioria das cotadas nacionais está no verde, enquanto a Galp Energia está a penalizar o índice, assim como a Navigator que está a descontar o dividendo pago aos acionistas.

O PSI-20 está a somar 0,1% para 5.241,71 pontos, após duas sessões consecutivas em queda, penalizado pelas tensões que se vivem no Médio Oriente depois de morte do general iraniano. No resto da Europa, também começam a surgir os primeiros sinais de estabilização.

Em Lisboa, a maioria das cotadas está a subir, com destaque para a Jerónimo Martins, que valoriza 0,98% para 14,925 euros, assim como a Sonae que soma 1,23% para 0,902 euros. Por sua vez, o BCP avança 0,6% para 0,2027 euros.

No setor energético, a Galp Energia está a penalizar o índice ao desvalorizar 0,76% para 15,64 euros, depois de ter tocado um máximo de outubro de 2018 na última sessão. Este desempenho acontece numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais. O Brent está a cair 0,78% para 68,37 dólares — depois de ter batido ontem os 70 dólares por barril — enquanto o WTI perde 0,65% para 62,86 dólares.

Por sua vez, a EDP recua 0,1% para 3,827 euros, enquanto a REN desvaloriza 0,55% para 2,72 euros.

Mas a maior queda desta sessão pertence à Navigator, cujos títulos estão a cair mais de 3%. A papeleira está a descontar o dividendo antecipado de 13,94 cêntimos.