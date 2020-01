A taxa de inflação anual na Zona Euro subiu para 1,3% em dezembro, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira. Tal como em novembro, Portugal teve a menor taxa anual de inflação na Zona Euro no último mês de 2019, que se terá fixado nos 0,4%.

Apesar de continuar a mais baixa, a taxa em Portugal subiu face ao mês anterior, quando foi de 0,2%. Em novembro, Itália também registou a mesma taxa que Portugal, mas em dezembro já ficou ligeiramente acima, nos 0,5%, de acordo com as estimativas do Eurostat.

No extremo oposto da tabela, encontra-se a Eslováquia, que registou uma inflação anual de 3,2%, a Holanda, com 2,8%, e a Lituânia, onde se registou uma taxa de 2,7%.

A inflação na Zona Euro subiu, sendo que foi de 1% em novembro. Entre os elementos que compõem esta taxa, o gabinete de estatísticas da União Europeia destaca o segmento da comida, álcool e tabaco, que deverá ter a maior taxa anual em dezembro, seguido de perto pelos serviços.

Esta taxa é utilizada como referência pelo Banco Central Europeu (BCE), que estabeleceu como objetivo, tendo em vista a estabilidade de preços, que a inflação ronde os 2%, num nível inferior mas próximo. Estes valores surgem num momento em que a nova presidente do BCE, Christine Lagarde, se prepara para uma revisão da estratégia do banco, para atacar a pressão dos preços baixos.