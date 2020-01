A decisão de Rui Rio de votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) é, na opinião do PS, focada nas eleições internas no partido e não no próprio documento. A líder parlamentar socialista Ana Catarina Mendes defendeu que a “razão real” para o chumbo é a “disputa interna”, mas ainda acredita que os partidos à esquerda vão viabilizar a proposta, na generalidade.

“Rui Rio deu sete razões, mas não a razão real que é porque falou para dentro e para a disputa interna e anunciou, o voto contra, aos seus adversários“, disse Ana Catarina Mendes, em declarações transmitidas pela RTP3.

A líder parlamentar do PS reagiu assim ao anúncio de Rui Rio de que que o PSD vai votar contra o OE 2020, uma decisão justificada com sete argumentos. “Este OE não tem uma linha estratégica”, mas “tem uma tática” que é a distribuição de rendimentos, disse o social-democrata.

“Não é de estranhar que neste clima de eleição interna, o PSD e Rui Rio, se tenha esquecido de falar aos portugueses ou apresentar qualquer proposta para os portugueses, mas que tenha falado para os adversários internos. É pena porque é o país que perde”, sublinhou Ana Catarina Mendes.

A socialista apontou para medidas como o reforço do investimento no Sistema Nacional de Saúde, aumentos das pensões, atualizações de salários da Função Pública, o IRS Jovem ou aumento do abono de família para famílias com mais de dois filhos. “O nosso orçamento é realista como foram os últimos quatro”, defendeu sobre o OE que prevê o primeiro excedente orçamental em democracia.

O documento é votado esta sexta-feira na generalidade e, até agora, ainda não tem apoio suficiente para passar pelo que o Governo vai negociar com os partidos à esquerda até ao último dia. “Aqueles que estiveram com o PS nos últimos quatro anos e que aprovaram quatro bons orçamentos, não há nenhuma razão para que não possam votar num orçamento que é em tudo melhor que o anterior“, acrescentou Ana Catarina Mendes.