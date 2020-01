Revista de imprensa internacional

A Daimler ainda não se livrou dos problemas relacionados com o dieselgate. Desta vez, foi processada por um grupo de investidores institucionais. Já a Sony quer diversificar ainda mais nos produtos que fabrica, decidindo assim avançar para os automóveis, um com um conceito elétrico e outro autónomo. Pelos Estados Unidos, corre a notícia de que o secretário de Estado Mike Pompeo não está a planear candidatar-se ao Senado. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

CNBC

Daimler foi processada em mil milhões de dólares por causa do dieselgate

Um grupo de investidores institucionais processaram a Daimler em mil milhões de dólares (896 milhões de euros) num tribunal regional de Estugarda, acusando a fabricante de ocultar o uso de software que deturpava o nível de emissões, no escândalo que ficou conhecido como dieselgate. A dona da Mercedes-Benz garantiu que se iria defender contra as acusações com todos os meios legais.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês)

The Verge

Sony revela automóvel elétrico e planos para carro autónomo

A Sony anunciou que vai começar a testar carros autónomos ainda neste ano para reforçar as tecnologias de deteção e segurança da empresa. Ao mesmo tempo, a gigante japonesa revelou também um carro com um conceito elétrico, desenvolvido em conjunto com a Bosch, com 33 sensores incorporados, numa feira de eletrónica e tecnologia.

Leia a notícia completa na The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês)

Reuters

Secretário de Estado dos EUA não planeia concorrer ao Senado

Há vários meses que correm vários rumores de que Mike Pompeo concorreria à vaga no Senado no seu Estado natal, o Kansas, mas parece que isso não vai acontecer. De acordo com fontes próximas, o secretário de Estado norte-americano disse a Mitch McConnel, líder republicano do Senado, que não planeia concorrer a um lugar. “Pompeo está claramente a escolher o país em detrimento do partido num momento importante da história”, disse o republicano Scott Reed.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Expansión

Construtoras chinesas invadem Espanha para conquistar a América

Os gigantes asiáticos estão a entrar no mercado espanhol através da compra de várias construtoras, mas o objetivo final é outro: consolidação no mercado norte-americano, depois de África e da Ásia. Este cenário acentua-se depois de uma subsidiária da China Railway Construction Corporation (CRCC) e outra da China Communications Construction Company (CC0), duas das quatro maiores empresas do mundo controladas pelo Estado chinês, terem comprado participações maioritárias na Aldesa e no Grupo Puentes, respetivamente.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Bloomberg

Facebook vai remover vídeos deepfake antes das eleições de 2020 nos EUA

O Facebook vai remover deepfakes e outros vídeos manipulados da plataforma se tiverem sido editados, mas não o conteúdo que é paródia ou sátira. A decisão tem em vista conter a desinformação numa altura em que se aproximam as eleições presidenciais norte-americanas.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)