A Fitecom, produtora de tecidos laneiros, vai avançar com um investimento de quatro milhões de euros para fazer um upgrade à tecnologia de acabamentos e tecelagem. Além disso, parte do dinheiro vai ser utilizado para construir uma ETAR.

“É um investimento que já começou a ser implementado e passa pela renovação de algumas máquinas, uma pequena ampliação do edifício industrial e a construção de uma ETAR. Com a construção desta ETAR vamos reaproveitar cerca de 50% do efluente. Atualmente consumimos 500 metros cúbicos de água por dia, com a ETAR passaremos a consumir cerca de 250″, explica ao ECO, João Carvalho, CEO da Fitecom.

A empresa apresenta ao mundo cerca de 300 padrões por estação. Como tal é necessário apostar em tecnologia, pois só assim é possível inovar, acelerando o crescimento do negócio. João Carvalho confidencia ao ECO que anualmente investem cerca de um milhão de euros, mas este ano a aposta foi mais ambiciosa, multiplicando esse número por quatro, por forma a chegar a outros mercados.

“Um dos objetivos a curto prazo é expandir a nossa capacidade produtiva para o continente americano: EUA, Canadá, Colômbia e Chile”, refere João Carvalho. Para além do continente americano, o CEO vê no mercado asiático uma oportunidade. “A Fitecom já está presente na Ásia pois acredito que seja um mercado emergente”, acrescenta.

Localizada no Tortosendo, concelho da Covilhã, a Fitecom exporta 98% da sua produção, sendo a Europa o principal mercado da empresa ao representar 80% da faturação total. França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e os países nórdicos são os principais clientes da produtora de tecidos laneiros.

A empresa, que conta com 27 anos de experiência, tem uma capacidade produtiva de aproximadamente 2,5 milhões de metros por ano, e é uma das principais empresas exportadoras da região da Beira Interior. Emprega atualmente mais de 200 colaboradores e conta com um volume de negócios de 15 milhões de euros.