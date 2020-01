O presidente dos Estados Donald Trump acalmou os ânimos ao sinalizar que não pretende um conflito armado com o Irão. Após quase uma semana de pessimismo devido à tensão entre os dois países, o discurso do norte-americano impulsionou Wall Street, que fechou no verde.

“Os Estados Unidos estão prontos para abraçar a paz” com o Irão, afirmou Trump, numa conferência de imprensa na sequência do ataque iraniano a duas bases militares norte-americanas no Iraque, que se seguiram à morte do general Qassem Soleimani, líder das forças de elite iranianas. Ainda assim, o presidente anunciou novas sanções económicas a Teerão.

As declarações deram segurança aos investidores e levaram as principais praças norte-americanas para terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,5% para 3.253,30 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 0,65% para 9.127,61 pontos. Ambos tocaram máximos de sempre. Já o Dow Jones avançou 0,58% para 28.748,76 pontos, mas não bateu recordes.

Apesar do otimismo, não é certo que o conflito tenha terminado. Já depois das declarações de Trump, explodiram dois rockets, na zona verde de Bagdade, no Iraque. De acordo com a AFP, a embaixada dos Estados Unidos era o alvo do novo ataque, que ainda não foi reclamado.