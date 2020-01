Portugal pagou 0,499% para emitir quatro mil milhões de euros em obrigações do Tesouro a dez anos. O país estreou-se no mercado de dívida, em 2020, através de uma venda sindicada, em que a procura ficou 6,25 vezes acima da oferta, segundo os dados finais divulgados pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP.

“A transação beneficiou de uma forte procura de investidores, como revelou o livro de ordens final, que ficou acima de 25 mil milhões de euros (incluindo dois mil milhões do sindicato bancário), o que permitiu a Portugal colocar o preço das novas obrigações com um spread de 33 pontos base face à taxa mid swap, cujo guidance inicial se situava na área dos 38 pontos base”, explica a agência liderada por Cristina Casalinho.

O prémio inicial que se soma à taxa mid swap do euro a dez anos (que estava em 0,107% no início da operação) acabou por ser revisto em baixa devido à forte procura. Num dia em que também a Irlanda e a Alemanha foram ao mercado de dívida de longo prazo, o apetite dos investidores foi causado pelas taxas negativas praticadas em parte dos países da Zona Euro.

O montante emitido, em títulos que atingem a maturidade a 18 de outubro 2030, acabou assim por ser vendido a 350 investidores, sendo que a maioria eram gestores de fundos na Europa. França, Itália e Espanha lideraram a procura e captarem um quarto do total.

Distribuição final da dívida emitida

Portugal tem beneficiado de juros da dívida cada vez mais baixos graças à conjuntura internacional apoiada pelo Banco Central Europeu, bem como pelo reforço da confiança de investidores e agências de rating nas contas nacionais.

Em mercado secundário, a yield destes títulos (que não é diretamente comparável dadas as especificidades da operação) situa-se esta quinta-feira em 0,39%. A última vez que o país se tinha financiado a dez anos foi em novembro do ano passado, quando o Tesouro colocou 970 milhões com um juro de 0,333%.

Mas a última emissão sindicada foi a 9 de janeiro de 2019, altura em que Portugal obteve quatro mil milhões de euros em dívida a dez anos, com um juro inferior a 2%. Tal como nos últimos anos, o Tesouro voltou assim a arrancar o ano com uma grande venda de dívida. No total de 2020, espera emitir um total de 16,7 mil milhões de euros em OT.

(Notícia atualizada às 19h02 com mais informação)