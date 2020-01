Portugal vai ao mercado para emitir até 4,5 mil milhões de euros em dívida de curto prazo no primeiro trimestre do ano, segundo revela o programa de financiamento da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP. O primeiro leilão de bilhetes do Tesouro (BT) será já na próxima semana.

“Em 2020, espera-se que o financiamento líquido resultante da emissão de BT resultará num impacto positivo de 1,3 mil milhões de euros. Será mantida a estratégia de emissão ao longo de toda a curva, combinando prazos curtos com prazos longos”, revela a agência liderada por Cristina Casalinho.

