A dívida pública recuou em novembro pelo segundo mês seguido, mas mantém-se acima da barreira dos 251 mil milhões de euros, revelam dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Em novembro, a dívida pública ficou em 251,1 mil milhões de euros, depois de em outubro se ter situado em 251,4 mil milhões de euros, beneficiando do pagamento antecipado aos credores europeus. Assim, a redução foi de apenas 251 milhões de euros.

A instituição presidida por Carlos Costa explica que “para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução dos títulos de dívida, a qual foi parcialmente compensada pelo aumento das responsabilidades em depósitos”.

Os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 0,3 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos não se alterou face ao mês anterior, mantendo-se em 234,3 mil milhões de euros.

Até setembro, o rácio da dívida pública em percentagem do PIB ficou em 120,5%. Este rácio foi revisto em ligeira baixa face ao valor revelado antes de 120,6% do PIB.

No Orçamento do Estado para 2020, entregue no Parlamento a 16 de dezembro, o Governo prevê que o o rácio da dívida pública tenha fechado o ano de 2019 em 118,9% do PIB, face aos 122,2% do PIB registados em 2018.

O Governo espera que a economia tenha crescido 1,9% em 2019, mas o desempenho do último trimestre ainda não é conhecido. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o PIB vai ser divulgada a 14 de novembro. Esta informação permite calcular um rácio provisório para a dívida pública referente a 2019, já que nessa data o stock da dívida referente a dezembro já é conhecido.

