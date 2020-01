Carlos Tavares reconhece, numa carta enviada aos colaboradores, que “2019 foi um ano difícil e desafiante” para o Banco Montepio, mas está otimista para este novo ano. “2020 será um ano crucial para reforçar o nosso posicionamento no mercado”, diz o chairman do banco detido pela Associação Mutualista Montepio Geral, salientando que Pedro Leitão, que acaba de obter autorização do Banco de Portugal para liderar o banco, trará “confiança neste novo ciclo” da instituição.

“2019 foi um ano difícil e desafiante para o Grupo Banco Montepio, em que iniciámos a execução do nosso Plano de Transformação, que nos continuará a guiar nos próximos anos”, começa por referir Carlos Tavares. “Os resultados surgirão de forma proporcional à determinação que formos capazes de colocar na sua aplicação”, acrescenta.

Olhando para o novo ano, a primeira nota do chairman vai para a definição na liderança do banco. “O ano de 2020 começa com mudanças relevantes no governo da instituição. Na próxima semana, juntar-se-á a nós o Dr. Pedro Leitão, já autorizado pelo Banco de Portugal a exercer funções executivas na administração do Banco Montepio e cuja nomeação como presidente da Comissão Executiva proporei de imediato ao Conselho de Administração”, diz.

“Estou certo de que as suas qualidades pessoais e profissionais e o seu espírito de missão são motivos que nos animam e dão confiança neste novo ciclo”, afirma Tavares, que já tinha elogiado Pedro Leitão anteriormente, afirmando que seria, assim que obtivesse a “luz verde” do supervisor, um elemento que ajudaria na estabilização do banco.

Recorde-se que o Montepio está sem presidente executivo efetivo desde a saída de José Félix Morgado, apesar dos vários nomes que já foram apontados e indicados: Nuno Mota Pinto, Dulce Mota e, mais recentemente, Pedro Alves.

Tavares prossegue, afirmando que “2020 será um ano crucial para reforçar o nosso posicionamento no mercado e erguer os valores que nos distinguem e que fazem do Banco Montepio uma instituição sem par na banca portuguesa”. E diz acreditar que será possível fazê-lo “com uma equipa trabalhadora, motivada e coesa, que fale a uma voz. A voz do Grupo Banco Montepio”.