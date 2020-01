“Prontos para abraçar a paz” com o Irão. A frase de Donald Trump teve impacto imediato nas cotações de petróleo. O preço de barril do “ouro negro” cai quase 5%, corrigindo as subidas dos últimos dias, no seguimento da crescente tensão entre os EUA e o Irão, na sequência da morte de Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, força de elite iraniana, pelos norte-americanos.

O Brent está a cair 4,12% para 65,46 dólares por barril, enquanto o WTI, nos EUA, cede 4,82%. Isto depois de o presidente dos EUA ter anunciado novas sanções ao Irão. “Os Estados Unidos vão imediatamente impor sanções económicas adicionais no regime iraniano”. Sem acrescentar grandes detalhes específicos, Trump garantiu que “estas sanções poderosas vão manter-se até que o Irão mude o seu comportamento”.

(Notícia em atualização)