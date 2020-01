O procurador-geral do Líbano, Ghassan Oueidat, convocou o ex-presidente da Renault-Nissan Carlos Ghosn para ser ouvido na quinta-feira, depois das autoridades libanesas terem recebido um pedido da Interpol sobre o fugitivo, indicou esta quarta-feira a agência estatal ANN.

A agência adianta que a convocação também está relacionada com “reuniões com responsáveis israelitas” que levaram à apresentação de um processo judicial contra Ghosn no Líbano, país tecnicamente em guerra com Israel.

A procuradoria do Líbano recebeu um pedido da Interpol para deter preventivamente o fugitivo à justiça nipónica, pendente extradição, entrega ou outra ação judicial semelhante.

O anúncio da convocação ocorre no mesmo dia em que o ex-presidente da Renault-Nissan apareceu pela primeira vez em público em Beirute desde a sua fuga há uns dias do Japão, onde foi acusado de “abuso de confiança agravado” e de irregularidades financeiras.

Numa conferência de imprensa na capital libanesa, Ghosn assegurou estar “preparado” para se apresentar perante qualquer tribunal “se for um julgamento justo”, após levantar dúvidas sobre o sistema de justiça japonês e referir ter sofrido “perseguição política” no país.

Ghosn, 65 anos, foi detido pela primeira vez a 19 de novembro de 2018 e a 25 de abril do ano passado, após uma segunda detenção, foi libertado sob fiança, mas ficou com limites à comunicação e movimentos e proibido de sair do Japão.

Conseguiu fugir do país em dezembro e chegar ao Líbano, país do qual detém a nacionalidade, além da francesa e brasileira.