A Oitante já pagou 73,3% do empréstimo obrigacionista no valor de 746 milhões de euros contraído em dezembro de 2015, aquando da resolução do Banif.

A sociedade-veículo, criada para ficar com os ativos do Banif que o Santander não quis comprar, informou esta quarta-feira que procedeu nova amortização antecipada no valor de 24,7 milhões de euros no passado dia 31 de dezembro, elevando para 185,5 milhões de euros o total reembolsado durante o ano de 2019.

Após este reembolso, ficam por liquidar cerca de 200 milhões de euros da dívida que tem vencimento em dezembro de 2025. A Oitante já fez amortizações antecipadas no valor de 546,5 milhões de euros.

“Este resultado reflete o trabalho realizado pela sociedade com vista à prossecução do objetivo com que foi criada, a maximização do valor dos seus ativos para posterior alienação”, diz a Oitante em comunicado.

A entidade liderada por Miguel Artiaga Barbosa adianta que em breve apresentará “os resultados da atividade respeitantes a 2019, os quais, como nos anos anteriores, irão refletir a performance positiva da sociedade”. Em 2018, a Oitante registou lucros de 33 milhões de euros.

A Oitante foi criada pelo Banco de Portugal, em dezembro de 2015, no âmbito da resolução do Banif, gerindo os ativos que pertenciam ao Banif e que o Santander Totta não quis comprar e que podem, eventualmente, ser recuperados (imóveis com imparidade, crédito malparado, participações financeiras em empresas com atividade deficitária ou em processo de venda).