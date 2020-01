Como se aprova o Orçamento do Estado (OE)? O documento está desde o início desta semana a ser discutido no Parlamento, onde vai ficar até ao início de fevereiro. Só a dia 6 será a votação final do OE2020. Até lá serão muitas horas de debate e negociações para que o OE saia do Palácio de São Bento aprovado.

Neste vídeo explicamos como tudo acontece quando o OE está a ser debatido no Parlamento. As várias fases, quem participa e o que significa cada um dos momentos de debate na Assembleia da República.