A Martifer fechou um contrato de muitos milhões de euros com o empresário Mário Ferreira. A West Sea Estaleiros Navais, sua participada, vai construir para a Mystic Cruises quatro navios de expedição polar.

Em comunicado enviado à CMVM, a empresa revela que “a construção de quatro navios de Expedição Polar Classe ‘ICE’ da gama Explorer” representam um negócio com um “valor total estimado de 286,7 milhões de euros”.

“Os navios de Expedição Polar da gama Explorer são da classe de Cruzeiro, construídos com base no Código Polar (classe de gelo), sistema de Propulsão Híbrida e com a capacidade de acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e conforto. Estes navios fazem parte do plano de expansão da Mystic Cruises no segmento de cruzeiros internacionais de luxo“, refere a Martifer.

Estes quatro novos navios juntam-se ao World Explorer (já em operação), ao World Voyager e ao World Navigator (ambos em construção)”, acrescenta o comunicado. A Martifer será assim responsável por reforçar a frota de navios da Mystic River, controlada pelo empresário Mário Ferreira — tem 60%, tendo vendido 40% ao fundo americano Certares.