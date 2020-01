Revista de imprensa internacional

Num dia marcado pelas notícias de que o avião ucraniano que caiu em Teerão poderá ter sido abatido, são também reveladas mensagens dos funcionários da Boeing que dão conta de falhas nos simuladores do aparelho que esteve envolvido em dois acidentes em 2018 e 2019. Na Europa, vão ser atualizados os limites de bónus para os banqueiros que ganham mais de um milhão de euros. A plataforma de trotinetas elétricas Lime quer tornar-se lucrativa e, para tal, vai sair de algumas cidades e despedir cerca de 100 trabalhadores. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Bloomberg

Funcionários da Boeing conheciam falhas nos simuladores do 737-MAX

Mensagens de texto dos funcionários da Boeing, disponibilizadas pela empresa ao Congresso dos Estados Unidos, descredibilizam o processo de certificação do modelo 737-MAX e mostram a intenção de evitar escrutínio do regulador de aviação norte-americano. Nas mensagens, os pilotos dão conta de falhas nos simuladores do aparelho, na origem de dois acidentes em 2018 e 2019 que provocaram 346 mortos.

Expansión

Europa aumenta controlo sobre banqueiros que ganham mais de um milhão de euros

A Europa continua a controlar os salários dos banqueiros, mais de uma década depois do início da crise financeira de 2008. A Autoridade Bancária Europeia concordou em atualizar e padronizar os critérios para identificar gerentes com responsabilidades que afetam o perfil de risco das entidades e que, por esse motivo, estão sujeitos a limites de remuneração. Os executivos que recebem mais de um milhão de euros só podem contornar os limites de bónus em “circunstâncias excecionais”.

Axios

Lime sai de 12 cidades e despede 100 trabalhadores

A plataforma de trotinetas elétricas Lime vai fechar a operação em 12 mercados, nomeadamente em quatro cidades nos Estados Unidos, uma cidade europeia e as restantes na América Latina. Para além disso, vão também despedir 14% do pessoal, ou seja, cerca de 100 trabalhadores. Com estas medidas, a empresa está a tentar tornar-se lucrativa ainda este ano.

Cinco Días

Sánchez vai criar um Ministério da Segurança Social, Inclusão e Migração

O novo chefe do Governo espanhol decidiu separar as pastas do Trabalho e da Segurança Social. Assim, Pedro Sánchez vai ter um Ministério do Trabalho, liderado por Yolanda Díaz, e criar o Ministério da Segurança Social, Inclusão e Migração. Ainda não se sabe quem ficará responsável por este último, mas rumores apontam para Magdalena Valerio, atual ministra do Trabalho, Migrações e Segurança Social. Outras fontes apontam para Octavio Granado, atual secretário de Estado da Segurança Social.

Globo

Ex-Presidente do Paraguai é réu na Lava Jato do Rio de Janeiro

O ex-Presidente paraguaio, Horacio Cartes, foi acusado na operação Patrón, que resultou do caso Lava Jato no Rio de Janeiro, por organização criminosa. A suspeita é que terá ajudado na fuga de Darío Messer, que é acusado de ser o líder de uma rede de lavagem de dinheiro que operava entre o Brasil, Paraguai e Uruguai.

