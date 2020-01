Hoje nas notícias: pensões, politécnicos e impostos

Em dia de votação na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2020, é conhecido que o aumento extra das pensões, uma medida acordada nas negociações, só deverá chegar a meio do ano. É também noticiado que três politécnicos, no final do ano, não tinham dinheiro para pagar salários. Nas capas dos jornais pode encontrar-se também que o Estado cobra mais meio milhão por dia em impostos sobre os combustíveis. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Aumento extra das pensões só deve chegar a meio do ano

As negociações entre o Governo, o PCP e o Bloco de Esquerda para viabilizar o Orçamento do Estado, através de uma abstenção no voto na generalidade ditaram um aumento extraordinário de dez euros das pensões até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (658 euros), mas de fora ficam as pensões não contributivas. No entanto, o Executivo vai voltar a recorrer ao gradualismo, ao avançar com a medida apenas em agosto, tal como aconteceu em 2017 e 2018. Os ex-parceiros da geringonça vão tentar mudar este cenário e pressionar o Governo para que o aumento seja concedido antes, até porque o Orçamento só deverá entrar em vigor em março.

Três politécnicos sem dinheiro para pagar salários. Governo exige reestruturação

O Governo exigiu aos institutos politécnicos de Castelo Branco, Santarém e Tomar uma reestruturação, em troca de um reforço de financiamento de cerca de dois milhões de euros que estes receberam para cumprir com as suas obrigações, entre as quais pagar salários. As medidas de redução de despesas e aumento de receitas vão ser implementadas ao longo deste ano.

Estado cobra mais meio milhão por dia em impostos sobre os combustíveis

O valor cobrado em impostos sobre os combustíveis aumentou em meio milhão de euros por dia. A subida de sete cêntimos por litro deve-se principalmente ao novo valor da taxa de carbono. As petrolíferas preveniram-se, reajustando os preços antes de a portaria ser publicada.

Há esquadras da PSP que só têm um agente

Está instalado o mal-estar na polícia. Em algumas esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP), só existe um agente e equipas de intervenção rápida não têm carrinhas onde possam levar capacetes, bastões e armamento. O comandante da divisão de Vila Franca de Xira terá dado ordens para intensificar a procura por multas. Os sindicatos da PSP e da GNR já marcaram um novo protesto para 21 de janeiro.

Denúncia de Ana Gomes leva a inspeção do Banco de Portugal no EuroBic

Ana Gomes escreveu, entre outras coisas, na rede social Twitter que Isabel dos Santos se endivida “muito porque ao liquidar as dívidas lava que se farta” e reiterou que o facto de a empresária angolana ser acionista do EuroBic “dá jeito”. Isto porque este banco “está na rede swift e na Zona Euro”, permitindo “passar por lá para liquidar dívidas junto de outros bancos”, indicou. A denúncia da ex-eurodeputada socialista levou a uma inspeção do Banco de Portugal no EuroBic.

