O Parlamento discute esta quinta e sexta-feira o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). O anúncio da esquerda de que se vai abster garante ao Governo de António Costa a viabilização do documento, que prevê um excedente de 0,2%. Mas não só. Também há à direita quem vá dar a mão ao Executivo socialista. Dos 229 membros que compõem a Assembleia da República, só ainda não se conhece o sentido de voto de um deputado: Joacine Katar Moreira, do Livre.

O OE2020 contará com 108 votos favoráveis que correspondem a cada deputado que o PS elegeu para o Parlamento em outubro. Por si só os votos dos deputados socialistas não chegam para aprovar o documento. Mas o facto de os deputados do Bloco de Esquerda (19), do PCP (10), PAN (4) e PEV (2) terem já anunciado que se vão abster ajuda o Executivo a ver a proposta orçamental viabilizada.

Há ainda três deputados do PSD-Madeira que também, desalinhados face à posição contra do partido, deverão ajudar a aprovação do documento. São eles os deputados social-democratas Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves. Fazem-no em troca de algumas contrapartidas, incluindo financiamento para a construção do novo hospital na região. No entanto, o líder do PSD, Rui Rio, garante que não foi contactado nem pela Comissão Política Regional, nem pelos deputados da Madeira sobre a votação que decorrerá na sexta-feira.

Feitas as contas, além dos 108 votos favoráveis, o OE2020 terá luz verde do Parlamento graças aos 38 deputados que se vão abster.

Quem vota como

Em sentido contrário, são 83 deputados os que votarão contra o OE2020. A maior parte destes virão do PSD Continente: 76 deputados vão chumbar o documento, como o seu líder Rui Rio anunciou esta semana. Os cinco deputados do CDS, e os deputados únicos da Iniciativa Liberal e do Chega também já anunciaram que vão votar contra.

Por conhecer está ainda o voto da deputada do Livre Joacine Katar Moreira. O partido esteve reunido na quarta-feira com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e com o BE no âmbito do Orçamento de Estado, mas manteve tabu sobre o sentido de voto. “O resultado destas conversações está a ser analisado, sendo hoje [quinta-feira] à noite tomada a decisão sobre o sentido de voto do Livre”, disse o Livre em comunicado.