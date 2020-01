Criado em 2010, o projeto de economia circular ‘Reciclar é Alimentar’ comemora este ano o seu 10.º aniversário com um novo recorde: só em 2019, 100 toneladas de arroz chegaram aos Bancos Alimentares de Lisboa e Porto para seguirem para a mesa de famílias carenciadas e 2.400 instituições de solidariedade social em todo o país, informaram em comunicado os parceiros do projeto Nespresso e Banco Alimentar contra a Fome. Esta estratégia de reciclagem da marca em Portugal representa um investimento de aproximadamente meio milhão de euros por ano.

Na prática, o projeto ‘Reciclar é Alimentar’ é uma iniciativa de economia circular que começa no momento em que os clientes Nespresso bebem café em casa e separam as cápsulas de alumínio para reciclagem, entregando-as depois num dos cerca de 200 pontos de reciclagem da marca ou nas lojas e boutiques Nespresso. A quem compra café online é entregue um saco reciclável, feito de plástico reciclado, a partir de cana de açúcar, que depois de cheio pode ser devolvido no momento da entrega de uma nova encomenda.

Destas cápsulas recicladas é depois aproveitada a borra do café, que é transformada em fertilizante para terrenos de cultivo de arroz (um composto agrícola 100% orgânico), na Herdade Monte das Figueiras, em Santa Margarida do Sado. Comprado a 100% pela Nespresso, o arroz produzido nesta herdade é então colhido, selecionado, embalado e doado ao Banco Alimentar.

Numa década, a parceria chegou a 12 milhões de refeições, num total de 600 toneladas de arroz entregues a famílias portuguesas, no âmbito do projeto de sustentabilidade mundial da marca, ‘The Positive Cup’, que engloba 39 países.

“Pretendemos contribuir para o crescimento da economia circular. Sendo a borra do café um resíduo com propriedades fertilizantes e o alumínio, um material infinitamente reciclável, estamos a garantir que as suas vidas úteis não acabam numa chávena de café”, disse em comunicado Anna Lenz, ‘market director’ da Nespresso Portugal.

No caso do alumínio, o material é transformado em novos objetos, como canetas, máquinas fotográficas, canivetes ou até bicicletas. Assim “contribuímos para menos desperdício e mais sustentabilidade”, garantiu ainda Anna Lenz. O projeto conta com outras empresa parceiras que contribuem para a produção de arroz a partir das borras de café: a reciclagem das cápsulas é feita em Loures (através de separação mecânica sem água), o alumínio segue para Viana do Castelo e a borra de café para a Herdade Monte das Figueiras.

“Este projeto é um exemplo de responsabilidade social que nos deve inspirar a todos e motivar outros parceiros a dedicarem-se mais ao próximo. No Banco Alimentar, acreditamos que ser sustentável é pensar no ambiente, mas também na melhoria de vida das pessoas, em especial de quem mais precisa”, destacou também Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares Contra a Fome.

A taxa de reciclagem das cápsulas Nespresso em Portugal situa-se atualmente nos 23%, ainda abaixo dos 25% definidos para 2020. A este objetivo juntam-se os compromissos assumidos, mundialmente, e que passam por alcançar 100% de capacidade de recolha de cápsulas usadas e garantir que 100% do alumínio usado nas cápsulas Nespresso seja gerido de forma sustentável.

O projeto ‘Reciclar é Alimentar’ já foi replicado em Espanha e Itália, países onde também está a ser cultivado arroz em solos adubados com borras de café, para depois ser distribuído a instituições de solidariedade.