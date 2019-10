Esta terça-feira celebra-se o dia internacional do café. Na Europa, no ano passado, foram importadas três milhões de toneladas de café, mais 12% do que há dez anos. Em causa estão 7,8 mil milhões de euros em importações. E o destino de eleição é o Brasil.

Foram exatamente 901 mil toneladas de café que foram importadas do Brasil, no ano passado, o que representa 29% das importações extracomunitárias desta matéria-prima. Em segundo lugar surge o Vietname com 770 mil toneladas, ou seja, 25% do total, revela o Eurostat. Mas há mais países fornecedores: Honduras (228 mil toneladas, 7%), Colômbia (173 mil toneladas, 6%), Uganda (161 mil toneladas, 5%), Índia (157 mil toneladas, 5%), Peru (127 mil toneladas, 4%) e Etiópia (87 mil toneladas, 3%).

E quem importa mais? A Alemanha, com 1,1 milhões de toneladas importadas, isto porque o país tem uma importante indústria de torrefação. O Eurostat sublinha, por isso, que o principal produtor europeu de café torrado é a Alemanha com um total de 551 mil toneladas, ou seja, 31% do total da produção europeia. Em segundo lugar surge Itália com uma produção de 414 mil toneladas (23% do total).

É de sublinhar que a Europa não produz um único grão de café verde — com exceção de uma pequena plantação familiar em São Jorge, nos Açores –, mas a indústria de torrefação gerou, em 2018, 10,5 mil milhões de euros na Europa.

O ano passado foram produzidas mais de 1,8 milhões de toneladas de café torrado na União Europeia (UE), menos 3% do que há dez anos. Este nível de produção equivale a 3,4 quilos de café por habitante, acrescenta ainda o órgão de estatísticas europeu.

Em 2018, Alemanha, Itália, França (139 mil toneladas, 8%), Espanha e Holanda (cada um com 138 mil toneladas, 8%) e Suécia (91 mil toneladas, 5%) produziram 83% do total de café torrado da UE. Portugal também entra neste campeonato, com uma produção de 42,5 mil toneladas de café e uma correspondente exportação de 21,37 milhões de euros, no ano passado. No capítulo da importação, Portugal importou 495 milhões de toneladas, num total de 99,28 milhões de euros.