A dívida pública subiu para 252,1 mil milhões de euros em agosto, depois de ter fechado julho em 251 mil milhões de euros, revelou esta terça-feira o Banco de Portugal. Trata-se de uma inversão de tendência depois de dois meses seguidos a descer.

A 23 de setembro, o Governo reviu em alta para 119,3% do PIB a meta da dívida pública para este ano, no âmbito do reporte dos défices excessivos que o Instituto Nacional de Estatística (INE) enviou para o Eurostat.

O agravamento da dívida pública acontece apesar de as contas públicas terem apresentado um excedente de 420 milhões de euros. O banco central explica que “em agosto de 2019, a dívida pública situou-se em 252,1 mil milhões de euros, aumentando 1,1 mil milhões de euros relativamente ao final de julho“, o que resultou “essencialmente” do aumento dos títulos de dívida, por via da emissão de bilhetes do Tesouro.

Em agosto, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu 750 milhões a 11 meses, com um juro de -0,557%. A taxa conseguida fica significativamente abaixo dos -0,395% que o país tinha obtido no leilão de títulos com este prazo, realizado a 19 de junho. Este tinha sido, na altura, o valor mais baixo de sempre, sendo que este recorde foi agora batido.

Já a dívida líquida encolheu no mesmo mês. “Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma diminuição de 1,3 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 233,1 mil milhões de euros”, diz o Banco de Portugal.

