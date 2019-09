Alguns hospitais públicos estão a recorrer a empresas de recuperação de créditos para cobrar taxas moderadoras em dívida. Só nos últimos sete anos ficaram por cobrar mais de 86 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o que está a levar alguns hospitais a tentar a cobrança coerciva das dívidas (vulgo “cobradores de fraque”), uma situação que está a resultar em queixas por parte dos utentes.

A notícia foi avançada pela Renascença. Uma das empresas de recuperação de créditos que está a trabalhar com alguns hospitais do SNS é a sueca Intrum, um facto que o diretor-geral em Portugal, Luís Salvaterra, não esconde: “Trabalhamos com hospitais”, reconhece àquela rádio. “Também públicos, mas mais privados”, acrescentou.

Mas a cobrança coerciva de dívidas, comuns noutros setores, está a deixar algumas famílias em dificuldades. Segundo a Renascença, as queixas relativas a esta prática por parte de hospitais do SNS começam a surgir em plataformas como o Portal das Queixas.

O Ministério da Saúde escuda-se no facto de os hospitais do sistema público de saúde terem autonomia de gestão. Mas os planos têm de ser apresentados e aprovados pela tutela. Ainda assim, a rádio não encontrou referências oficiais à cobrança coerciva de dívidas relacionadas com consultas e taxas moderadoras.