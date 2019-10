A Organização Mundial do Comércio (OMC) reviu esta terça-feira em forte baixa, de 2,6% em abril para 1,2%, as perspetivas de crescimento das trocas comerciais globais em 2019.

Na atualização das perspetivas publicadas, a OMC também reviu em baixa as previsões de crescimento para 2020, ainda que não tão bruscamente, de 3% há seis meses para 2,7%. A OMC refere que estes recuos se devem às crescentes tensões entre grandes economias como a China e os Estados Unidos e as incertezas associadas ao Brexit.

“As crescentes tensões comerciais e a travagem da economia global levaram os economistas da OMC a baixar bruscamente as suas perspetivas”, sublinha a organização no site oficial.

Segundo os técnicos da OMC, outros fatores também levaram à redução das previsões, incluindo as mudanças de política monetária nas economias desenvolvidas ou as dúvidas na União Europeia perante uma possível saída do Reino Unido sem acordo.

A OMC também adverte que o prolongamento destas tensões e incertezas poderia levar a um crescimento das trocas ainda menor, de apenas 0,5% este ano. Do outro lado da balança é referido que uma dissipação das dúvidas – por exemplo, com um acordo entre a China e os Estados Unidos ou uma solução negociada para as tensões no Reino Unido — poderia supor um aumento do comércio de 1,6%.