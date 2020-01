Chama-se Santa Casa Challenge e é o roadshow que Inês Sequeira revelou no dia em que a Casa do Impacto celebrou o primeiro aniversário. A incubadora lisboeta vai começar já a 14 de janeiro a busca por startups e ideias de novos produtos e serviços que respondam aos desafios ambientais, tema desta edição.

A “viagem” arranca a norte, passa pelo centro e segue para o sul do país, e vai ser inspirada nos eventos da comunidade, incluindo painéis de discussão apresentados por Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto, algumas startups do ecossistema de impacto e convidados especiais para cada evento como a Portugal Bugs, SEAentia, Terraguar, o vereador do ambiente da Câmara Municipal de Braga Altino Bessa, entre outros. Objetivo? Escolher três vencedores. O prémio? A participação gratuita no Web Summit 2020, a incubação gratuita na Casa do Impacto e ainda 15 mil euros para investir no desenvolvimento do projeto.

“Estamos com fortes expectativas de encontrar projetos promissores de inovação ambiental“, adianta Inês Sequeira, acrescentando: “Como sabemos, esta foi nomeada a década do clima pelos inúmeros motivos de alarme, por isso há urgência em inovar e nós queremos apoiar estes projetos. É essencial dar-lhes uma oportunidade, amplitude e escala.”

O concurso materializado neste roadshow acontece anualmente e foi criado pela Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o objetivo de “apoiar a inovação social e ambiental através de mecanismos financeiros e técnicos que permitam contribuir para a sustentabilidade de iniciativas e projetos de impacto”, explica a incubadora em comunicado.

Depois de dia 14, no Human Power Hub, em Braga (18h00), a “caravana” segue para o Porto. Siga abaixo a agenda. As inscrições para participar no programa podem ser feitas aqui.

15 de Janeiro: UPTEC, na Universidade do Porto, às 18h00;

16 de Janeiro: Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, às 18h00;

21 de Janeiro: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, às 15h00;

22 de Janeiro: Biblioteca do Campus de Azurém da Universidade do Minho, às 15h30;

23 de Janeiro: Pavilhão das Artes, em Almada, às 15h00.

As candidaturas serão, depois, analisadas pelo júri composto pela equipa da Casa do Impacto, que fará uma pré-seleção de projetos. A 9 de março será anunciada a lista de finalistas no site e redes sociais da Casa do Impacto. Seguir-se-á uma sessão presencial pública de pitchs no final de março (em data a anunciar). Ao primeiro lugar é atribuído o prémio de 15 mil euros para investimento no projeto.