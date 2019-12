É oficial. Estão abertas as candidaturas para a primeira chamada do BlockStart, o consórcio europeu liderado pela portuguesa Bright Pixel que pretende impulsionar a adoção de tecnologia blockchain em pequenas e médias empresas (PMEs) ao mesmo tempo que apoia e valida no mercado projetos inovadores nesta área. Podem candidatar-se até dia 10 de fevereiro developers e startups que desenvolvam soluções baseadas nesta tecnologia aplicadas ao retalho, fintech e tecnologias de informação e comunicação.

“Este projeto europeu é bastante ambicioso, pelas várias frentes que pretende abordar. Arrancamos agora com uma call para encontrar as soluções mais inovadoras para depois começarmos à procura das PMEs que as irão implementar e validar. Acreditamos que este modelo de validação do mercado irá permitir a muitos projetos crescerem e melhorarem mais rapidamente, promovendo, por consequência, uma mais rápida adoção da tecnologia blockchain pelas empresas”, afirma Celso Martinho, cofundador e CEO da Bright Pixel, em comunicado.

Esta é a primeira de três calls que terão lugar ao longo dos próximos dois anos. O objetivo é apoiar 60 empreendedores e 60 PME, sendo que a Comissão Europeia tem cerca de 800 mil euros para o efeito.

Após o término das candidaturas desta primeira call, serão selecionados 20 programadores e startups que receberão até 20 mil euros em financiamento, equity free, mentoria e a possibilidade de fazer pilotos comerciais.

Os projetos selecionados serão apresentados durante o PixelsCamp, o maior encontro da comunidade tecnológica portuguesa, que se irá realizar de 26 a 28 de março de 2020.

O BlockStart, liderado pela Bright Pixel em parceria com a comunidade tecnológica F6S e a consultora de inovação CIVITTA, pretende dar a conhecer a pequenas e médias empresas o potencial da tecnologia de blockchain através da implementação de soluções inovadoras desenvolvidas por programadores e startups.

Este consórcio pretende ainda incentivar e apoiar os empreendedores nesta área a validarem as suas ideias no mercado, assim como potenciar boas práticas de utilização desta tecnologia, através de workshops, conferências e relatórios, junto da Comissão Europeia e demais intervenientes no ecossistema de inovação europeu, como associações, clusters, incubadoras, entre outros.