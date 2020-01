De três em três meses, uma caixa-surpresa que materializa o seu amor pelo futebol e, mais precisamente, pelo seu clube. A startup BBox Sports aproveitou ter sido uma das startups selecionadas para o City Startup Challenge, o programa de aceleração promovido pelo City Football Group, dono do Manchester United, para lançar o seu produto-estrela, uma caixa de surpresas para os fãs de futebol em todo o mundo.

O Benfica foi o primeiro clube a aderir à ideia da startup mas, em breve, a BBox Sports planeia anunciar outros clubes parceiros da iniciativa, incluindo um clube da Premier League inglesa.

“Decidimos arrancar em Portugal com o Benfica, uma vez que é um dos maiores clubes do futebol internacional, seguido por muitos fãs em todo o mundo. Estamos muito orgulhosos que a primeira BBox Sports em Portugal tenha sido do atual campeão nacional”, avança o CEO da BBox Sports, Ivan Braz.

Dentro da caixa mistério, entregue a cada três meses, seguem produtos oficiais do clube preferidos dos adeptos. Cada caixa custa 54,90 euros mas inclui “entre quatro a seis produtos oficiais do clube subscrito, que podem chegar a um valor superior a 100 euros, e uma média de 5% do conteúdo em experiências oficiais, como por exemplo bilhetes VIP para assistir a um jogo a partir do camarote ou a oportunidade de interagir com o jogador preferido”, explica a startup em comunicado. A startup tem ainda uma vertente social: 1% das receitas das subscrições serão encaminhadas para instituições de solidariedade.

Nos últimos sete meses, a BBox Sports fechou ainda duas rondas de investimento num valor total de 500 mil euros.