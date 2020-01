O Governo vai destinar uma verba de 20 milhões de euros para o Porta 65 Jovem, anunciou esta segunda-feira o ministro da Habitação. Este montante, que consta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) é cerca de dois milhões de euros superior ao previsto no OE para 2019.

“No OE temos 20 milhões de euros para o Porta 65 Jovem, mais dois milhões de euros do que em 2019”, disse Pedro Nuno Santos, durante uma audição no Parlamento no âmbito do OE2020, depois de questionado pelo Bloco de Esquerda sobre a dotação prevista para este programa.

Para o ministro, este valor não é suficiente, mas é superior ao previsto no OE2019. “Queríamos mais, mas é mais do que no ano anterior”, disse.

“O Porta 65 Jovem tem como objetivo regular os incentivos aos jovens arrendatários”, refere o Portal da Habitação. É uma iniciativa do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) que pretende ajudar os jovens a começarem uma vida mais autónoma, seja sozinhos, em família ou em coabitação jovem. Além disso, este programa de apoio financeiro pretende ainda dinamizar o mercado do arrendamento.

No OE2020, está prevista uma verba de 150 milhões de euros para a habitação, um valor que, de acordo com Pedro Nuno Santos, será na maioria aplicado ao Programa 1.º Direito e à promoção de habitação acessível. “Não temos uma separação entre os dois programas porque isso permite-nos preservar alguma liberdade para fazer melhor a gestão da dotação que nós queremos”, disse.

Além disso, esta dotação vai servir para “reabilitar o património do Estado e para construir em terrenos do Estado”, continuou o ministro, adiantando que o Governo tem, neste momento, duas equipas a “percorrer a lista de imóveis públicos para perceber a vocação para a habitação, o estado e nível de degradação”.

