Os nomeados para a 92.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são anunciados esta segunda-feira e entre eles poderá estar a curta-metragem portuguesa “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, de Regina Pessoa.

O filme de animação de Regina Pessoa está entre as dez curtas-metragens finalistas a uma nomeação para os Óscares, ao lado de filmes como “Hair Love”, de Matthew A. Cherry, e “Kitbull”, de Rosana Sullivan, dos estúdios Pixar.

Em 2014, nesta categoria de melhor curta de animação esteve nomeado “Feral”, de Daniel Sousa, um realizador português, nascido em Cabo Verde e radicado nos Estados Unidos.

A narrativa de “Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias” apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada.

O filme tem 13 minutos e foi feito em gravura animada, técnica habitual no trabalho de Regina Pessoa.

Em dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tinha anunciado finalistas de nove categorias dos Óscares, perfilando-se entre eles alguns dos filmes já apontados como favoritos por vários media especializados.

São eles “Joker”, de Todd Phillips, “1917”, de Sam Mendes, “Era uma vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino, “Parasitas”, de Bong Joon-Ho, todos eles premiados nos Globos de Ouro.

“Mulherzinhas”, de Greta Gerwig, “Marriage Story”, de Noah Baumbach, “O irlandês”, de Martin Scorsese, “Rei Leão”, de Jon Favreau, e “Vingadores: Endgame”, de Anthony e Joe Russo, também deverão chegar ao patamar das nomeações.

Para o Óscar de melhor longa de animação poderá ainda ser selecionado o filme “Klaus”, da espanhola SPA Studios, disponível na plataforma Netflix e que conta com o português Sérgio Martins na direção de animação.

O anúncio dos nomeados dos Óscares está marcado para as 13h18 (hora de Lisboa).

A cerimónia dos Óscares acontecerá a 9 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.