O futebol é uma indústria que envolve muitos milhões de euros. De acordo com o ranking elaborada pela consultora Deloitte, o clube que mais faturou na última época foi o Barcelona. O campeão espanhol onde pontifica o astro argentino Messi teve receitas de 840,8 milhões de euros. Nenhum outro clube superou os catalães, que lideram a lista Money League pela primeira vez.

O ranking dos 10 clubes mais ricos do mundo tem apenas clubes das cinco principais ligas europeias: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Em segundo lugar surge o Real Madrid, que registou uma faturação de 757,3 milhões. O pódio é fechado pelos ingleses do Manchester United, com um volume de negócios de 711,5 milhões.

Alargando a análise, a lista dos 30 clubes mais ricos do mundo inclui outras geografias, nomeadamente a Holanda (Ajax) e Portugal. No caso português, são dois clubes a figurarem no ranking: o Benfica, que saltou seis posições para ocupar o lugar 24, com receitas de 197,6 milhões; o FC Porto entra diretamente para a posição 29, com uma faturação de 176,2 milhões.