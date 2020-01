Madeira boicota segunda volta das eleições no PSD

As sedes do PSD na Madeira vão estar fechadas no próximo domingo, quando se realiza a segunda volta das eleições internas para a escolha do próximo presidente social-democrata, como forma de protesto, depois de na primeira volta os votos na Madeira não terem sido contabilizados, avança o Expresso.

A decisão já está fechada, mas na reunião marcada para esta terça-feira à tarde da comissão política regional será também decidido se a Madeira avança com um pedido de impugnação no Tribunal Constitucional.

Em causa estão as divergências entre a Madeira e Lisboa sobre o número de militantes daquela região autónoma com condições para votar nas eleições internas do partido, depois de o regulamento interno do partido ter proibido o pagamento das quotas em dinheiro.

Esta alteração, que aconteceu em novembro do ano passado, atribui à Madeira 104 militantes em condições de votar, segundo as contas feitas na sede, mas a secção regional apura 2.500 militantes com as quotas em dia.

A segunda volta das eleições no PSD acontece porque nenhum dos candidatos teve mais de 50% dos votos. Rui Rio e Luís Montenegro disputam a segunda volta.